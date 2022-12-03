Сугробы вместо разметки: стоит ли выходить на обгон

Занесенная снегом трасса — не лучшее место для маневров, тем более обгона. Если дорожная разметка занесена, то руководствоваться нужно дорожными знаками. Но бывает, что и из залепило снегом. В этом случае решаться на обгоны лучше только на ровных и хорошо просматриваемых участках.
Если водитель пошел на обгон там, где это запрещено, и был остановлен инспектором ДПС, то придется доказывать свою правоту.
В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП, привлечь нарушителя к ответственности можно только в том случае, если доказана его вина. Если знак не виден, а разметка нечитаема, то доказать факт нарушения трудно.
Но в любом случае лучше не рисковать и не выезжать на обгон в сложных дорожных условиях.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: АиФ