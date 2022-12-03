Сугробы вместо разметки: стоит ли выходить на обгон

Накажут ли водителя, если в таких условиях он нарушит ПДД?

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Занесенная снегом трасса — не лучшее место для маневров, тем более обгона. Если дорожная разметка занесена, то руководствоваться нужно дорожными знаками. Но бывает, что и из залепило снегом. В этом случае решаться на обгоны лучше только на ровных и хорошо просматриваемых участках.

Если водитель пошел на обгон там, где это запрещено, и был остановлен инспектором ДПС, то придется доказывать свою правоту.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП, привлечь нарушителя к ответственности можно только в том случае, если доказана его вина. Если знак не виден, а разметка нечитаема, то доказать факт нарушения трудно.

Но в любом случае лучше не рисковать и не выезжать на обгон в сложных дорожных условиях.

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Источник: АиФ