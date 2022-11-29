Водителей предупредили об опасности переполненного бака

Это может привести к внеплановому посещению сервиса.

Материалы по теме Полностью из жести: японцу дали поездить на УАЗе-«буханке»

В General Motors предупредили автолюбителей, что и «банк на нуле», и залитый под завязку бак одинаково опасны для машины.

На «баке под горлышко» вы, может, и проедете несколько лишних километров до АЗС, но вот переполнение бензобака способно привести к тому, что топливо попадет в паропроводы системы улавливания паров топлива и заблокирует линию рециркуляции.

Это, в свою очередь, вызовет проблемы с показаниями датчика давления в топливном баке. После этого автомобилю может потребоваться дорогостоящая очистка топливной системы, говорится в сообщении General Motors.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Аutoevolution

Фото: depositphotos.com