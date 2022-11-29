Водителей предупредили об опасности переполненного бака — журнал За рулем

Водителей предупредили об опасности переполненного бака

Это может привести к внеплановому посещению сервиса.

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В General Motors предупредили автолюбителей, что и «банк на нуле», и залитый под завязку бак одинаково опасны для машины.

На «баке под горлышко» вы, может, и проедете несколько лишних километров до АЗС, но вот переполнение бензобака способно привести к тому, что топливо попадет в паропроводы системы улавливания паров топлива и заблокирует линию рециркуляции.

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Это, в свою очередь, вызовет проблемы с показаниями датчика давления в топливном баке. После этого автомобилю может потребоваться дорогостоящая очистка топливной системы, говорится в сообщении General Motors.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Аutoevolution

Фото: depositphotos.com

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