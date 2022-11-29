Youtube-канал За рулем набрал 800 тысяч подписчиков

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Как собирают новый Москвич, стоит ли брать Весту с небольшим пробегом, тест-драйв «упрощенного» УАЗа Патриота — вот лишь некоторые из свежих видео, которые вам, наверняка, приглянутся.

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