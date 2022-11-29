Youtube-канал За рулем набрал 800 тысяч подписчиков — журнал За рулем

Youtube-канал За рулем набрал 800 тысяч подписчиков

Более того, к моменту написания этой заметки людей, которые выбирают наш видеоконтент, стало еще больше — свыше 803 тысяч человек!

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Мы сердечно благодарим наших читателей и зрителей. Столь значимая цифра — это очень приятная оценка наших усилий, а также серьезный стимул для того, чтобы радовать вас дальше. А тем, кто еще не подписан на нас на YouTube — рекомендуем подписаться!

Как собирают новый Москвич, стоит ли брать Весту с небольшим пробегом, тест-драйв «упрощенного» УАЗа Патриота — вот лишь некоторые из свежих видео, которые вам, наверняка, приглянутся.

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А вообще, выбирайте ту площадку, которая вам по душе, и читайте (или смотрите) наши актуальные публикации, тратя на это минимум времени.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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