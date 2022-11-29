Российский внедорожник Нива в Европе пользуется популярностью и устойчивым спросом, однако купить новую машину становится все сложнее…

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В силу объективных причин частные компании, ввозившие Нивы в Старый Свет в последние годы, больше не находят возможностей продолжать эту практику. Сейчас в Великобритании продают последнюю новую Ниву. Это Niva Bronto — модификация Niva Legend с улучшенными внедорожными свойствами.

Комплектация — Prestige. Она включает лифт подвески на 50 мм, внедорожные шины, усиленный задний мост и подвеску, оригинальный обвес Бронто, а также кондиционер. Машина ввезена на острова в июне 2022 года в числе двух других таких же экземпляров — они на данный момент уже проданы. За последнюю «британскую» Ниву с пробегом всего 30 км просят 22 342 фунта стерлингов, это около 1 640 000 рублей.

В Германии выходят из положения по-своему: там последние новые Нивы дают напрокат.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: vk.com/ladanivadoc