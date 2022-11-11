Последний шанс покататься: в Германии открыта подписка на Ниву — журнал За рулем

Последний шанс покататься: в Германии открыта подписка на Ниву

Когда нельзя купить Ниву, люди рады даже возможности просто поездить на ней какое-то время.

Материалы по теме
На этом водителю точно не стоит экономить — предостережение эксперта «За рулем»

В Европе довольно многочисленное комьюнити поклонников автомобилей Niva, но с поставками новых российских внедорожников в последнее время возникают сложности. И если в начале осени частные компании в Германии еще находили варианты, то сейчас, похоже, их нет: спрос на Ниву устойчивый, а стать ее владельцем нереально.

Зато сервис подписки на автомобили Smive предложил клиентам пользование новым российским внедорожником за 315 евро в месяц, пишет Lada Niva Documentary со ссылкой на немецкое издание Autobild. Ежемесячная фиксированная ставка включает 4500 километров, все налоги и страховку. Минимальный срок подписки — полгода.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

Согласно данным издания, машины зарегистрированы в Германии в декабре 2021 года и имеют пробег всего в 10 км. Сервис уточняет, что это, возможно, последний шанс покататься на действительно новой Ниве. За указанную сумму предлагается Niva Taiga. т.е. Нива первого поколения, ныне известная в РФ как Niva Legend.

По данным источника, на момент публикации заметки ни одной свободной Нивы в распоряжении сервиса уже не было.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Скриншот youtube/MotorWoche

Наше новое видео
Упрощенный УАЗ Патриот — нет АБС и подушек, китайская коробка
В России появилась новая марка — тестируем ее первый кроссовер
Новый российский внедорожник: он всем нам очень нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров226
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: