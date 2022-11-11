Последний шанс покататься: в Германии открыта подписка на Ниву

Когда нельзя купить Ниву, люди рады даже возможности просто поездить на ней какое-то время.

В Европе довольно многочисленное комьюнити поклонников автомобилей Niva, но с поставками новых российских внедорожников в последнее время возникают сложности. И если в начале осени частные компании в Германии еще находили варианты, то сейчас, похоже, их нет: спрос на Ниву устойчивый, а стать ее владельцем нереально.

Зато сервис подписки на автомобили Smive предложил клиентам пользование новым российским внедорожником за 315 евро в месяц, пишет Lada Niva Documentary со ссылкой на немецкое издание Autobild. Ежемесячная фиксированная ставка включает 4500 километров, все налоги и страховку. Минимальный срок подписки — полгода.

Согласно данным издания, машины зарегистрированы в Германии в декабре 2021 года и имеют пробег всего в 10 км. Сервис уточняет, что это, возможно, последний шанс покататься на действительно новой Ниве. За указанную сумму предлагается Niva Taiga. т.е. Нива первого поколения, ныне известная в РФ как Niva Legend.

По данным источника, на момент публикации заметки ни одной свободной Нивы в распоряжении сервиса уже не было.

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Фото: Скриншот youtube/MotorWoche