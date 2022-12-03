Преследующий главных героев мрачный брутальный грузовик давно стал узнаваемым образом, без малого клише современного хоррора с поправкой на роуд-муви.

А ведь у всего бывает начало, и начало этому образу, как и многим другим вещам в кинематографе последних пятидесяти лет, положил Стивен Спилберг. Для своей дебютной полнометражной работы будущий мастер придумал «злодейский» ржавый магистральник, гонящийся за героем по пятам без всякой видимой причины.

На роль «злодея» выбрали Peterbilt 281 Needlenose — машину, которая среди североамериканских дальнобоев ныне считается культовой и до сих пор имеет славу очень надежной. Как и сам фильм «Дуэль», вышедший на экраны в далеком 1971-м, все еще смотрится на одном дыхании.

Особого ужаса добавлял тот факт, что в кабине ржавого капотного тягача никого не было… А финальную сцену съемочной группе предстояло снять с первого раза — и, кажется, получилось гениально! А какие еще «злодейские» грузовики вы помните? Смотрим видео!

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Источник: YouTube / Auto Video