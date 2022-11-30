Шок-цифра: насколько подорожала Lada Granta с начала производства

29 ноября исполнилось 11 лет с момента появления в продаже модели Lada Granta, являющейся самой популярной в России.

За это время модель пережила несколько этапов модернизации (один — в период плотного сотрудничества с Renault Group, второй — за последние пару лет, на фоне очередного кризиса), череду обновлений комплектаций и цветов кузова, а также вполне полноценный рестайлинг. При этом в начале своего пути Гранта в самой простой комплектации оценивалась заводом в 229 тысяч рублей.

Сейчас же РРЦ на Гранту стартует с 678 300 рублей. Таким образом, минимальная цена модели выросла на 196,2%, или почти в 3 раза. Конечно, это не умаляет факта неувядающей популярности модели и не перечеркивает ее сильных качеств — не стоит сбрасывать со счетов фактор инфляции и общей, довольно печальной картины авторынка последних лет.

Отметим, что Гранта стала моделью, позволившей АВТОВАЗу в кратчайшие сроки перезапуститься под санкциями, а недавно смежники завода локализовали еще один важный компонент.

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Источник: Цена.Авто

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com