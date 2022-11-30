В этом году мы разделили участников (всего их оказалось 36) на 5 номинаций:
- Автобусы малого и среднего классов
- Автобусы большого класса
- Среднетоннажные грузовики
- Тяжелые грузовики
- Полуприцепы — шторные, изотермические, рефы
К оценке номинантов в Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества — в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивали автомобили профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует.
В итоге наше профессиональное жюри — всего 78 транспортных и эксплуатационных предприятий, выявило лучший транспорт в каждой из номинаций.
Полный список номинантов и другие подробности о конкурсе можно посмотреть здесь.
Церемония награждения Гран-при «За рулем» в сегменте коммерческих автомобилей прошла на международной выставке автобусной техники BW Expo 2022 в столичном Крокус-Сити.
Награды победителям вручил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
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