Второй год подряд мы определяем лучшие новинки российского рынка среди коммерческого транспорта.

В этом году мы разделили участников (всего их оказалось 36) на 5 номинаций:

Автобусы малого и среднего классов

Автобусы большого класса

Среднетоннажные грузовики

Тяжелые грузовики

Полуприцепы — шторные, изотермические, рефы

К оценке номинантов в Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества — в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивали автомобили профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует.

В итоге наше профессиональное жюри — всего 78 транспортных и эксплуатационных предприятий, выявило лучший транспорт в каждой из номинаций.

Полный список номинантов и другие подробности о конкурсе можно посмотреть здесь.

Церемония награждения Гран-при «За рулем» в сегменте коммерческих автомобилей прошла на международной выставке автобусной техники BW Expo 2022 в столичном Крокус-Сити.

Награды победителям вручил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.