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Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: победители названы!

Второй год подряд мы определяем лучшие новинки российского рынка среди коммерческого транспорта.

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В этом году мы разделили участников (всего их оказалось 36) на 5 номинаций:

  • Автобусы малого и среднего классов
  • Автобусы большого класса
  • Среднетоннажные грузовики
  • Тяжелые грузовики
  • Полуприцепы — шторные, изотермические, рефы

К оценке номинантов в Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества — в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивали автомобили профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует.

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Номинанты Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили

В итоге наше профессиональное жюри — всего 78 транспортных и эксплуатационных предприятий, выявило лучший транспорт в каждой из номинаций.

Полный список номинантов и другие подробности о конкурсе можно посмотреть здесь.

Церемония награждения Гран-при «За рулем» в сегменте коммерческих автомобилей прошла на международной выставке автобусной техники BW Expo 2022 в столичном Крокус-Сити.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: победители названы!

Награды победителям вручил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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