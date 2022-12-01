Стартовало Гран-при «За рулем»: вы можете выиграть Ладу!

Несмотря на то, что многое в этом году в стране изменилось, престижная автомобильная премия России — Гран-при «За рулем» — стартует по графику.

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В наши правила, увы, тоже пришлось внести коррективы. И хотя модельный ряд автомобилей на российском рынке существенно сузился (мы насчитали 27 новинок вместо 49 в прошлом году), выбрать по-прежнему есть из чего.

Классов на этот раз всего семь, поделили на классы мы машины несколько иначе, но оценить их все так же просим по трем категориям: техника, дизайн и практичность. Подробнее об этом рассказали здесь.

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Проголосовать за машины, которые вы считаете лучшими, можно по этой ссылке или кликнув на баннер ниже. И самое главное правило «За рулем» осталось неизменным — среди участников мы разыгрываем автомобили! Шанс есть у каждого, кто до конца заполнит анкету Гран-при.

На этот раз счастливчиков ждут три новенькие Лады: одна Гранта и две Нивы Тревел.

Ждем вашего участия!

Голосование продлится с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Розыгрыш автомобилей состоится 15 марта 2023 года.