Грозит ли России дефицит дизтоплива зимой

Цены на него растут третий месяц подряд.

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В Минэнерго успокоили, что предстоящей зимой дефицита зимнего топлива не будет. Производство обеспечит спрос на него, а запасы на 28% превысят показатели за аналогичный период 2021 года.

«В зимний период 2022–2023 годов сохранится стабильное обеспечение внутреннего рынка дизельным топливом. В настоящее время отмечается прирост в объемах производства и отгрузки зимних сортов дизельного топлива на внутренний рынок год к году», — отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, с начала осени цена на дизтопливо на АЗС выросла на 3,3%. В некоторых регионах дизель уже отпускают по цене выше АИ-98.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: Денис Дмитриев/ТАСС, Depositphotos