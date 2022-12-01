Грозит ли России дефицит дизтоплива зимой

В Минэнерго успокоили, что предстоящей зимой дефицита зимнего топлива не будет. Производство обеспечит спрос на него, а запасы на 28% превысят показатели за аналогичный период 2021 года.
«В зимний период 2022–2023 годов сохранится стабильное обеспечение внутреннего рынка дизельным топливом. В настоящее время отмечается прирост в объемах производства и отгрузки зимних сортов дизельного топлива на внутренний рынок год к году», — отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, с начала осени цена на дизтопливо на АЗС выросла на 3,3%. В некоторых регионах дизель уже отпускают по цене выше АИ-98.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ТАСС
Фото: Денис Дмитриев/ТАСС, Depositphotos