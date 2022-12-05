Влезут все: КАМАЗ и НЕФАЗ разработали огромный автобус

Новую модель уже представили широкой публике на прошедшей в Москве Международной выставки автобусной техники BW Expo.

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Одним из экспонатов на стенде КАМАЗа стал разработанный в содружестве с дочерним НЕФАЗом прототип низкопольного автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299-40-5Т (6х2). Рядный 6-цилиндровый двигатель потребляет компримированный природный газ, развивает 340 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой АКП с ретардером.

Полная масса автобуса — 28 тонн. Передняя подвеска независимая, пневматическая, у ведущего и поддерживающего мостов — зависимые, пневматические. Модель предназначена для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и создан с учётом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров, сообщает пресс-служба.

Его габаритная длина составляет 18725 мм — это два вагона, сочленненных между собой. В салоне — удобные сиденья, климатическая система, двойное остекление, USB-зарядки, поручни с кнопками сигнала водителю, большая накопительная площадка, внедрена система «книлинг». Широкий проход во втором вагоне стал возможен благодаря расположению там трёх полуторных сидений взамен двухместных. В итоге автобус способен взять на борт 155 человек, при 44 сидячих местах.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: kamaz.ru

Фото: АГН «Москва», КАМАЗ