Замена старым «пазикам»: в России начался выпуск автобусов нового поколения

Ситимакс-9, показанный в виде концепта год назад, стал серийной моделью.

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Вероятно, в скором времени современные городские автобусы Ситимакс-9 вытеснят с дорог устаревшие «пазики». На Павловском автобусном заводе уже собрано несколько таких машин, в ближайшее время первая партия уже отправится в российские города (в какие именно, не сообщается).

Ситимакс-9 (заводской индекс ПАЗ-4223LD) стал первым представителем нового семейства городских автобусов: современная платформа позволит делать унифицированные машины разного размера вместимостью от 70 до 200 пассажиров.

В конструкции кузова используются композитные материалы — они легче и не боятся коррозии. Ситимакс-9 рассчитан на 77 пассажиров.

Известно, что автобусы оснащены четырехцилиндровым турбодизелем ЯМЗ-534 стандарта Евро-3. Цена новинки пока не озвучена.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: RetroBus

Фото: Роман Демьяненко/ТАСС, t.me/retro_bus/18348