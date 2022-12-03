На что надо обратить внимание, чтобы при покупке не нарваться на некачественную запчасть

Советы от специалистов «Союза автосервисов».

Все запасные части, которые предназначены для ремонта и эксплуатации автомобилей, по закону проходят обязательную сертификацию. Этим занимаются аккредитованные государством лаборатории.

Поэтому при покупке автодеталей в магазине, покупатель вправе требовать у продавца копию такого сертификата соответствия, рассказал председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

«Потребитель может получить этот документ по первому требованию. В нем должен быть указан номер таможенной декларации, чтобы убедиться, что пусть этой детали к потребителю прозрачен», — добавил он.

Вместе с тем эксперт советует для ремонта обращаться в специализированный сервис: он несет ответственность за свою работу и не будет закупать плохие комплектующие, чтобы потом не переделывать ремонт за свой счет.

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Источник: Газета.ru