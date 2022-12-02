Автомобиль Елизаветы II продан с молотка за рекордную сумму — журнал За рулем

Автомобиль Елизаветы II продан с молотка за рекордную сумму

Он обошелся покупателю почти в 40 тысяч фунтов стерлингов.

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Обычно за эту модель на аукционе дают около 5000 фунтов стерлингов. Но автомобиль Jaguar X-Type, принадлежавший королеве Елизавете II, — это не просто машина, это история, поэтому и продажа за намного большую сумму никого не удивила.

Аукционный дом Historics Auctioneers не устанавливал стартовую цену на автомобиль.

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Зеленый автомобиль, цвет которого известен как «изумрудный огонь», проехал не менее 75 000 миль и имеет обширную историю обслуживания.

Хотя Ее Величество больше предпочитала Land Rover Defender в качестве своего основного автомобиля, она считала Jaguar «близким ко второму по значимости» и часто была запечатлена за рулем этого автомобиля в Виндзорском поместье.

Автомобиль Елизаветы II продан с молотка за рекордную сумму

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Historics Auctioneers

Фото: Zuma\TASS, historics.co.uk

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