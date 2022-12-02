Автомобиль Елизаветы II продан с молотка за рекордную сумму

Обычно за эту модель на аукционе дают около 5000 фунтов стерлингов. Но автомобиль Jaguar X-Type, принадлежавший королеве Елизавете II, — это не просто машина, это история, поэтому и продажа за намного большую сумму никого не удивила.
Аукционный дом Historics Auctioneers не устанавливал стартовую цену на автомобиль.
Зеленый автомобиль, цвет которого известен как «изумрудный огонь», проехал не менее 75 000 миль и имеет обширную историю обслуживания.
Хотя Ее Величество больше предпочитала Land Rover Defender в качестве своего основного автомобиля, она считала Jaguar «близким ко второму по значимости» и часто была запечатлена за рулем этого автомобиля в Виндзорском поместье.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Historics Auctioneers
Фото: Zuma\TASS, historics.co.uk