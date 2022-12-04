Хочется присесть: смотрите, какие сиденья в новом автобусе МАЗ — журнал За рулем

Хочется присесть: смотрите, какие сиденья в новом автобусе МАЗ

На завершившейся в Москве выставке BW Expo Минский автомобильный завод представил новинку — электробус большого класса МАЗ 303Е20.

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Производитель сообщает, что в конструкции используются антисанкционные компоненты белорусско-российского производства. Детали интерьера и экстерьера, применяемый в обшивке пластик и облицовочные материалы, шины, комплектующие электрооборудования, световые линии, информационные табло, остекление, климат-система — произведены в Республике Беларусь.

При этом мосты, электродвигатель, аккумуляторные батареи, тяговое оборудование с системой управления двигателем, тяговые аккумуляторные батареи и мультиплексная система — российского производства.

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Модель получила обновленную панель приборов и цифровой дисплей водителя. Отмечается, что эргономичная «панель-подиум» изменяет свое положение вместе с рулевым колесом. Запас хода на одной зарядке составляет 300 км. Производитель планирует поставлять эту модель в Россию через официального дистрибьютора.

Хочется присесть: смотрите, какие сиденья в новом автобусе МАЗ

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: maz.b

Фото: МАЗ, Unsplash

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