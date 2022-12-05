Эксперт рассказал, почему нельзя отбирать машины у «серых» перевозчиков

Ранее в Совфеде предложили Минтрансу изучить вопрос конфискации машин нелегальных перевозчиков.

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Сенаторы предложили Минтрансу рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков, так как транспорт является орудием правонарушения.

Однако не все оценили эту инициативу. Пока не определено само понятие нелегального перевозчика, вводить такую меру нельзя, считает член Общественной палаты РФ и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Нужно сделать так, чтобы рядовые граждане не попали под действие закона и не остались без автомобиля. Например, кто-то подвозит родственников и знакомых в другой населенный пункт, пассажиры договорились между собой о поездке — будет ли это считаться нелегальной перевозкой?

Другие «минусы»

Кроме того, нельзя вводить драконовские меры, когда во многих населенных пунктах не решен вопрос с общественным транспортом. Подход должен быть взвешенным. Рядовые граждане не должны остаться запертыми в своем городе, когда других возможностей уехать попросту нет.

Да и нет у государства такого количества сотрудников, чтобы применять нормы закона по конфискации. Вдобавок это потребует выделения дополнительных бюджетных средств для эвакуации транспорта и обустройства мест хранения.

Более действенным механизмом на данном этапе будет досудебная блокировка информационных ресурсов по продаже билетов на транспорт без лицензии, считает он.

Источник: Прайм

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС