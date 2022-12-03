До хижины добираться: Mercedes G 500 приделали гусеницы — журнал За рулем

До хижины добираться: Mercedes G 500 приделали гусеницы

В сумме все работы встали дороже, чем новый G 500 в Германии.

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«Любой каприз за ваши деньги» — вероятно, таким девизом руководствуется компания Delta 4x4, специализирующаяся на экстремальных преобразованиях. В числе последних ее работ — установка гусениц на Mercedes-Benz G 500.

Заказчиком выступил богатый швейцарский агроном, который пожелал даже при самых плохих погодных условиях без проблем добираться до своего жилья в Альпах.

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Выполнение этого преобразования было дорогостоящим мероприятием. Запчасти, установка гусениц, прохождение испытаний и проверок, модернизация подвески, получение необходимых разрешений — все это в итоге вылилось в 139 тыс. евро. К слову, стартовая цена нового G 500 в Германии составляет 130,2 тыс. евро.

Отмечается, что гусеницы съемные, а значит в летние месяцы их можно заменить на колеса и передвигаться как на обычном внедорожнике.

До хижины добираться: Mercedes G 500 приделали гусеницы

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Motor1.com

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