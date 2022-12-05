Больше и длиннее: АВТОВАЗ строит планы на C и D

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что ведутся разговоры о сборке автомобилей классов C и D с партнерами из дружественных стран.

Названия компаний-партнеров пока не озвучиваются.

При этом Соколов напомнил, что у Renault сохраняется право на обратный выкуп акций в течение шести лет, поэтому вариантов партнерства на основе продажи акций АВТОВАЗ не рассматривает.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.