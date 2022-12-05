Больше и длиннее: АВТОВАЗ строит планы на C и D — журнал За рулем

Больше и длиннее: АВТОВАЗ строит планы на C и D

Собирать большие машины завод будет совместно с партнерами из дружественных стран — такая возможность активно обсуждается.

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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что ведутся разговоры о сборке автомобилей классов C и D с партнерами из дружественных стран.

«Как раз сейчас обсуждается возможность сборки на одной из площадок, включая, может быть, и ижевскую, автомобилей классов C и D вместе с партнерами из дружественных стран», — заявил он.

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Названия компаний-партнеров пока не озвучиваются.

При этом Соколов напомнил, что у Renault сохраняется право на обратный выкуп акций в течение шести лет, поэтому вариантов партнерства на основе продажи акций АВТОВАЗ не рассматривает.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Forbes

Фото: depositphotos.com

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