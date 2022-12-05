Больше и длиннее: АВТОВАЗ строит планы на C и D

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что ведутся разговоры о сборке автомобилей классов C и D с партнерами из дружественных стран.
«Как раз сейчас обсуждается возможность сборки на одной из площадок, включая, может быть, и ижевскую, автомобилей классов C и D вместе с партнерами из дружественных стран», — заявил он.
Названия компаний-партнеров пока не озвучиваются.
При этом Соколов напомнил, что у Renault сохраняется право на обратный выкуп акций в течение шести лет, поэтому вариантов партнерства на основе продажи акций АВТОВАЗ не рассматривает.
- Ранее руководитель АВТОВАЗа рассказал о планах компании по поставкам автомобилей на экспорт, в том числе в страны Африки.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Forbes
Фото: depositphotos.com