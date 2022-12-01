АВТОВАЗ нацелился на Африку

Российский автозавод рассматривает варианты экспорта автомобилей Lada.

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Основными экспортными рынками АВТОВАЗа традиционно были Белоруссия, Азербайджан и Казахстан. Но уже в следующем году на автозаводе не исключили, что вазовские Lada поедут и в другие страны.

«Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь африканский континент», — сообщил президент компании Максим Соколов в кулуарах форума-выставки «Российский промышленник».

Он уточнил, что в следующем году АВТОВАЗ планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей. В 2021 году на экспорт было отправлено 35,8 тыс. штук автомобилей Lada.

Какие именно модели будут экспортироваться, пока не уточняется. Сейчас АВТОВАЗ выпускает четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

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Источник: РИА Новости

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