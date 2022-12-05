Популярный кроссовер получил новую комплектацию — журнал За рулем

Популярный кроссовер получил новую комплектацию

Теперь Geely Coolray управляется через мобильное приложение. Телематическую функцию добавили в исполнение Link, созданное на базе топ-версии Flagship.

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Суть в том, что новый софт автомобиля позволяет владельцу через приложение G-Link получать информацию о бортовых показателях, контролировать состояние ряда систем, следить за местонахождением автомобиля и управлять его функционалом.

А именно — запустить и заглушить двигатель, настроить систему автозапуска по времени, прогреть зимой или охладить летом салон, включить и отключить охранную систему, принудительно активировать сигнализацию, а также проследить за геолокацией и передвижением автомобиля.

Популярный кроссовер получил новую комплектацию

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Кроме того, можно узнать напряжение аккумуляторной батареи, уровень топлива в баке, температуру двигателя, салона и наружного воздуха. Выводятся данные по истории событий, поездок, маршрутов следования и информация о незакрытых дверях и капоте.

Рекомендуемая цена новой комплектации — от 2 073 990 рублей с учетом действующих спецпредложений.

Сейчас Geely Coolray является одной из самых популярных моделей в России, регулярно входя в Топ-3 бестселлеров.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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