Почему эксперты не верят в планы АВТОВАЗа

Агентство НАПИ обнародовало прогноз по продажам автомобилей в 2023 году.

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Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) поделилось базовым прогнозом развития событий на российском авторынке, согласно которому продажи новых легковых автомобилей в следующем году составят 670 тыс. единиц.

В НАПИ считают, что АВТОВАЗ сможет реализовать производственный план в 400 тыс. автомобилей лишь на 70% (по пессимистичному сценарию — на 57%).

Не менее 210 тыс. машин продадут в России китайские бренды.

На обновленный завод «Москвич» придется порядка 35 тыс. проданных автомобилей, из которых пять тысяч составят электромобили.

Электрокаров Evolute может быть продано не менее 10 тыс. штук.

В своих прогнозах аналитики НАПИ исходили из того, что до конца следующего года сохранятся санкции против РФ.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: НАПИ