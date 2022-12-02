Планы АВТОВАЗа на 2023 год: такого не было очень и очень давно

Откат к постсоветским цифрам — это хорошо или плохо? Как бы то ни было, а цифра — внушительная.

Руководство отечественного автогиганта не исключает, что по итогам 2023 года марка Lada может занять до 50% автомобильного рынка РФ, хотя напрямую такие задачи завод перед собой и не ставит.

Прогноз главы АВТОВАЗа исходит из предпосылки, что в следующем году емкость авторынка России (легковые и легкие коммерческие авто) составит около 800 000 тысяч единиц техники.

«Если рынок будет, условно говоря, даже не в пессимистичных, а в базовых вариантах 800 тысяч, а мы планируем производство 400 тысяч, то нетрудно поделить эти цифры и сопоставить их, определив примерные параметры этой доли в 50%», — цитирует источник Максима Соколова.

Напомним, что в августе марка Lada приблизилась к показателям 2007 года, когда в последний раз на счету автогиганта было 40% проданных автомобилей. По итогам всего 2022 года цифра может оказаться сходной.

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Источник: РИА Новости

Фото: Автоваз, Михаил Метцель/ТАСС