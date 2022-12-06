В официальном аккаунте российского мотоциклетного бренда в соцсети ВКонтакте появилось объявление о продаже нового Ural Gear Up.

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Подобное объявление далеко не первое. Завод-производитель ИМЗ применяет такую практику продаж — рекламируя собранные машины через социальные сети.

О представленном экземпляре известно, что это мотоцикл 2022 года выпуска и продает его официальный дилер Ural в Санкт-Петербурге.

Конструктивные нюансы: подключаемый привод коляски, усиленные колесные диски 19”, шины Heidenau K-37, кованый алюминиевый маятник переднего колеса, выхлоп «эндуро 2 в 1», рулевой демпфер Bitubo, тормоза Brembo.

Комплектация также включает: подножки пассажира, нигрипсы на баке, багажник на запаску, канистра 10 л с крепежом, коврики в коляску и багажник, комплект инструментов, комплект для подкраски кузова, защитная дуга (левая) и прикуриватель в коляске.

Гарантия составляет один год без ограничения пробега.

Цена — 1 850 000 руб.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Мотоцикл Урал

Фото: vk.com/uralmotorcyclesrussia