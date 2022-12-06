Кроссовер Mazda CX-60 добрался до России: известны цены

В стране автомобиль появился благодаря параллельному импорту.

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На российском авторынке еще одна новинка — Mazda CX-60. Ее дилеры обещают привезти в страну по заказ по цене от 4,0 до 5,64 млн рублей в зависимости от комплектации.

Ранее в Россию эта модель японского концерна не поставлялась. В основном CX-60 предлагают с новым турбодизелем 3.3 литра мощностью 254 л. с.

Эта новая модель является первым подзаряжаемым гибридом марки.

По размерам CX-60 — одноклассник моделей BMW X3 или Jaguar F-Pace: длина — 4745 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1670 мм. Объем багажника — внушительные 570 литров, а со сложенным задним рядом — 1726 литров.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Mazda