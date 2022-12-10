Экзотика «у них»: в Бруклине обнаружены советские Жигули (видео)

Российская и советская техника хорошо известна на Западе, но все же это известность в определенных кругах, главным образом, среди участников всевозможных клубов и движений ретроавтомобилей.

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А на неподготовленного человека, да еще с российскими корнями, советский автомобиль в центре Бруклина способен произвести неизгладимое впечатление.

Георгий Трущенков давно живет в США, где имеет небольшой бизнес по установке натяжных потолков. Видео о Жигулях третьей модели он выложил на свой Youtube-канал около года назад, и с тех пор это самый просматриваемый из его роликов.

Машинка зеленого цвета на пенсильванских номерах заснята припаркованной на одной из улиц Бруклина. Судя по всему, перебравшийся в Америку автомобиль, выпущенный в 1970-х на конвейере ВАЗа, пребывает в хорошем техническом состоянии: на это указывают кузов и салон, сохраненные практически в первозданном виде.

Отметим, что в США неплохо знают нашу Ниву, есть даже клуб поклонников этих машин, а вот вазовская «классика» на североамериканских просторах встречается гораздо, гораздо реже.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: YouTube / Георгий Трущенков