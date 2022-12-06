До выполнения плана 20 дней и 20 тыс. машин: на АВТОВАЗе собран «юбиляр» — журнал За рулем

До выполнения плана 20 дней и 20 тыс. машин: на АВТОВАЗе собран «юбиляр»

Вопреки прогнозам скептиков, санкционное давление и разрыв логистических цепочек не помешают выполнить запланированное на этот год.

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С конвейера АВТОВАЗа сошел 200-тысячный автомобиль, выпущенный в 2022 году.

Им стал седан Lada Granta в топ-комплектации, включающей кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистему и другие опции.

Как отметил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, производственный процесс идет в соответствии с графиком, а значит ничто не помешает выпустить до конца года в общей сложности 220 тыс. автомобилей.

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«В текущих условиях санкционного давления и разрыва логистических цепочек коллектив АВТОВАЗа совершает настоящий трудовой подвиг. АВТОВАЗ продолжает активно работать над возобновлением выпуска Vesta, Largus, а также развивать ряд новых проектов», — заявил президент автоконцерна.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

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