Способна остановить пулю: представлена необычная Lada Niva Legend — журнал За рулем

Способна остановить пулю: представлена необычная Lada Niva Legend

Бронированный автомобиль медицинского назначения может работать в полевых условиях.

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Госкорпорация «Ростех» на выставке Российской недели здравоохранения представила спецавтомобиль медицинского назначения Lada Niva Legend 4x4 KUB.

Машина имеет полностью бронированный кузов и внутренние элементы из стали особой марки. Также авто адаптировано для езды по бездорожью и предназначено для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим.

Автомобиль может эвакуировать до четырех раненых и отличается комплексным бронированием баллистической сталью Бр3, способной остановить пулю калибра 5,45.

Помимо кузова, защищены щит мотора, топливный бак и аккумуляторная батарея.

Способна остановить пулю: представлена необычная Lada Niva Legend

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Способна остановить пулю: представлена необычная Lada Niva Legend

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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Ростех

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва», Ростех

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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