Способна остановить пулю: представлена необычная Lada Niva Legend

Бронированный автомобиль медицинского назначения может работать в полевых условиях.

Госкорпорация «Ростех» на выставке Российской недели здравоохранения представила спецавтомобиль медицинского назначения Lada Niva Legend 4x4 KUB.

Машина имеет полностью бронированный кузов и внутренние элементы из стали особой марки. Также авто адаптировано для езды по бездорожью и предназначено для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим.

Автомобиль может эвакуировать до четырех раненых и отличается комплексным бронированием баллистической сталью Бр3, способной остановить пулю калибра 5,45.

Помимо кузова, защищены щит мотора, топливный бак и аккумуляторная батарея.

«Условия специальной военной операции ставят перед российской промышленностью особые задачи, в том числе при создании специального транспорта», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

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Источник: Ростех

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва», Ростех