Способна остановить пулю: представлена необычная Lada Niva Legend

Госкорпорация «Ростех» на выставке Российской недели здравоохранения представила спецавтомобиль медицинского назначения Lada Niva Legend 4x4 KUB.
Машина имеет полностью бронированный кузов и внутренние элементы из стали особой марки. Также авто адаптировано для езды по бездорожью и предназначено для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим.
Автомобиль может эвакуировать до четырех раненых и отличается комплексным бронированием баллистической сталью Бр3, способной остановить пулю калибра 5,45.
Помимо кузова, защищены щит мотора, топливный бак и аккумуляторная батарея.
«Условия специальной военной операции ставят перед российской промышленностью особые задачи, в том числе при создании специального транспорта», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Ростех
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва», Ростех