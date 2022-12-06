Ездить без ОСАГО станет невыгодно

Инициатива исходит от депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Они считают, что сегодняшние 800 рублей штрафа за отсутствие полиса ОСАГО существенно ниже стоимости страховки, а потому не стимулируют автовладельцев к покупке страховой защиты.
По мнению парламентариев, в случае остановки инспектором ДПС водителя без оформленного ОСАГО штраф должен составлять 5 тысяч рублей. Если полиса просто нет при себе, то 3 тысячи (сейчас — 500 рублей).
Авторы инициативы обращают внимание, что размер штрафов за данное нарушение не пересматривался с 2013 года, когда тарифы на «автогражданку» были другими.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Парламентская газета
Фото: depositphotos.com