Сколько должны стоить иранские автомобили, чтобы их покупали в России

Автопроизводитель Kerman Motors заявил о планах выхода на российский рынок.

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Вслед за китайским автопромом на российского потребителя нацелились и иранские автопроизводители, в частности, Kerman Motors (KMC).

Но учитывая их неизвестность на авторынке, а также весьма посредственные характеристики, найти покупателя в России ему поможет лишь адекватная цена, предположил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Например, чтобы модель J7 хорошо продавалась на рынке, ее цена должна составлять от 750 тыс. руб. до 1 млн руб. Чтобы среднеразмерный кроссовер K7 и пикап T8 были конкурентоспособными, их необходимо вписать в бюджет от 2 млн за базовую версию и 2,7 млн за машину в топовой комплектации с большим количеством опций», — отметил эксперт.

Он также добавил, что велика вероятность, что иранский бренд не приживется на новом рынке. Для того, чтобы такие автомобили стали востребованы, необходимо представительство, грамотные управленцы, маркетинговые исследования, заключил Бургазлиев.

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Источник: Российская газета