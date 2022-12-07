Сколько должны стоить иранские автомобили, чтобы их покупали в России — журнал За рулем

Сколько должны стоить иранские автомобили, чтобы их покупали в России

Автопроизводитель Kerman Motors заявил о планах выхода на российский рынок.

Материалы по теме
В Сети показали новый мотоцикл Урал — сколько он стоит?

Вслед за китайским автопромом на российского потребителя нацелились и иранские автопроизводители, в частности, Kerman Motors (KMC).

Но учитывая их неизвестность на авторынке, а также весьма посредственные характеристики, найти покупателя в России ему поможет лишь адекватная цена, предположил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Например, чтобы модель J7 хорошо продавалась на рынке, ее цена должна составлять от 750 тыс. руб. до 1 млн руб. Чтобы среднеразмерный кроссовер K7 и пикап T8 были конкурентоспособными, их необходимо вписать в бюджет от 2 млн за базовую версию и 2,7 млн за машину в топовой комплектации с большим количеством опций», — отметил эксперт.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Он также добавил, что велика вероятность, что иранский бренд не приживется на новом рынке. Для того, чтобы такие автомобили стали востребованы, необходимо представительство, грамотные управленцы, маркетинговые исследования, заключил Бургазлиев.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Наше новое видео
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»
3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров419
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: