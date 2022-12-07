Опубликованы планы «Москвича» до 2025 года. Цифры удивят — журнал За рулем

Опубликованы планы «Москвича» до 2025 года. Цифры удивят

Планы Московского автомобильного завода представлены в виде инфографики.

Материалы по теме
Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)

По этой диаграмме легко представить, как будет меняться производственная программа предприятия в ближайшие годы.

До конца нынешнего года (то есть менее чем за месяц) завод должен собрать 600 автомобилей, из которых 200 — электрические.

В последующие несколько лет процентное соотношение останется примерно тем же. Например, в 2023 году планируется выпустить 50 тысяч машин, из которых 10 тысяч — электромобили. А по итогам 2025 года завод должен выйти на показатель 120 тысяч машин, при этом 25 тысяч из них будут на электротяге.

Опубликованы планы «Москвича» до 2025 года. Цифры удивят

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Напомним, в конце ноября на бывшем предприятии Рено России начали крупноузловым методом собирать Москвич 3, являющийся копией JAC JS4.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram / pro Trade In & Автобизнес

Фото: Максим Мишин/АГН «Москва»

Наше новое видео
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»
3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров109
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: