Опубликованы планы «Москвича» до 2025 года. Цифры удивят

Планы Московского автомобильного завода представлены в виде инфографики.

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По этой диаграмме легко представить, как будет меняться производственная программа предприятия в ближайшие годы.

До конца нынешнего года (то есть менее чем за месяц) завод должен собрать 600 автомобилей, из которых 200 — электрические.

В последующие несколько лет процентное соотношение останется примерно тем же. Например, в 2023 году планируется выпустить 50 тысяч машин, из которых 10 тысяч — электромобили. А по итогам 2025 года завод должен выйти на показатель 120 тысяч машин, при этом 25 тысяч из них будут на электротяге.

Напомним, в конце ноября на бывшем предприятии Рено России начали крупноузловым методом собирать Москвич 3, являющийся копией JAC JS4.

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Источник: Telegram / pro Trade In & Автобизнес

Фото: Максим Мишин/АГН «Москва»