АВТОВАЗ озвучил, когда вернет автомат на Lada

Российский производитель АВТОВАЗ продолжит оснащать свои автомобили автоматическими коробками передач в 2024 году.
«В течение 2024 года вернем электронную систему контроля устойчивости (ESP) и автоматическую коробку передач», — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Какими именно автоматическими коробками будут оснащаться Лады, глава автоконцерна не уточнил.
Напомним, что основным поставщиком автоматических трансмиссий на АВТОВАЗ была японская компания Jatco. Поставки агрегатов и комплектующих в Россию были прекращены весной этого года. Сейчас с конвейера АВТОВАЗа сходят только автомобили на механике.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Forbes
Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com