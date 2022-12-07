АВТОВАЗ озвучил, когда вернет автомат на Lada — журнал За рулем

АВТОВАЗ озвучил, когда вернет автомат на Lada

Автомобили с АКП завод не выпускает с весны.

Материалы по теме
Когда вернется Lada Largus и система ABS: официальный ответ

Российский производитель АВТОВАЗ продолжит оснащать свои автомобили автоматическими коробками передач в 2024 году.

«В течение 2024 года вернем электронную систему контроля устойчивости (ESP) и автоматическую коробку передач», — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Какими именно автоматическими коробками будут оснащаться Лады, глава автоконцерна не уточнил.

Напомним, что основным поставщиком автоматических трансмиссий на АВТОВАЗ была японская компания Jatco. Поставки агрегатов и комплектующих в Россию были прекращены весной этого года. Сейчас с конвейера АВТОВАЗа сходят только автомобили на механике.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Forbes

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com

Наше новое видео
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»
3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров136
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: