АВТОВАЗ озвучил, когда вернет автомат на Lada

Когда вернется Lada Largus и система ABS: официальный ответ

Российский производитель АВТОВАЗ продолжит оснащать свои автомобили автоматическими коробками передач в 2024 году.

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Какими именно автоматическими коробками будут оснащаться Лады, глава автоконцерна не уточнил.

Напомним, что основным поставщиком автоматических трансмиссий на АВТОВАЗ была японская компания Jatco. Поставки агрегатов и комплектующих в Россию были прекращены весной этого года. Сейчас с конвейера АВТОВАЗа сходят только автомобили на механике.

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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.