С британским акцентом: очень «злой» ВАЗ-2101

Дэйв Колледж, британский специалист по реставрации автомобилей Ford и руководитель компании Retroford, обнаружил, что старые автомобили Lada в Восточной Европе зачастую продаются за бесценок.
Тогда он приобрел видавший виды ВАЗ-2101 с правым рулем (!), полностью восстановил и перекрасил кузов, а затем поставил под капот четырехцилиндровый Cosworth Duratec 2.3, который купил за пять лет до этого в убитом состоянии.
Двигатель тоже подвергся тотальному ребилду, был форсирован путем применения особых прошивок, а также новых впускного и выпускного коллекторов, и соединен с МКП от Mazda MX-5.
Оранжевый заднеприводный болид, получивший название Street Sleeper, имеет под капотом 240 л.с. и весит всего 950 кг, что позволяет ему ускоряться до 100 км/ч за 4,5 секунды и развивать… 240 км/ч!
Проект обошелся примерно в 28 тысяч евро.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: largus.fr