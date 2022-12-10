С британским акцентом: очень «злой» ВАЗ-2101

Эта «единичка» разгоняется до сотни за 4,5 секунды…

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Дэйв Колледж, британский специалист по реставрации автомобилей Ford и руководитель компании Retroford, обнаружил, что старые автомобили Lada в Восточной Европе зачастую продаются за бесценок.

Тогда он приобрел видавший виды ВАЗ-2101 с правым рулем (!), полностью восстановил и перекрасил кузов, а затем поставил под капот четырехцилиндровый Cosworth Duratec 2.3, который купил за пять лет до этого в убитом состоянии.

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Двигатель тоже подвергся тотальному ребилду, был форсирован путем применения особых прошивок, а также новых впускного и выпускного коллекторов, и соединен с МКП от Mazda MX-5.

Оранжевый заднеприводный болид, получивший название Street Sleeper, имеет под капотом 240 л.с. и весит всего 950 кг, что позволяет ему ускоряться до 100 км/ч за 4,5 секунды и развивать… 240 км/ч!

Проект обошелся примерно в 28 тысяч евро.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: largus.fr