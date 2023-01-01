Лучшие новости 2022 года: топ-5 по версии наших читателей

Эти материалы набрали свыше 500 тыс. просмотров в 2022 году.

Мы собираем, обрабатываем и пишем новости для вас, поэтому всегда внимательно отслеживаем, какие из них вызвали наибольший интерес.

Есть множество инструментов, чтобы это посчитать, в нюансы дела вдаваться не будем, лишь выделим пятерку самых популярных новостей, которые удостоились наибольших просмотров на сайте «За рулем» в ушедшем году.

5-е место (539,5 тыс.)

«Техосмотр станет принудительным». Этот материал публиковали в начале года, когда было много волнений по поводу того, как дальше будет действовать данная процедура. В итоге законодатели инициативу отложили, и новость потеряла свою актуальность. Но, пока решение не было принято, читали его с интересом.

4-е место (562,8 тыс.)

«Названа цена внедорожника Tank 500 — вы удивитесь». Интерес к «китайцам» растет, это диктуют обстоятельства. И неудивительно, что посетители сайта обратили внимание на автомобиль, который «может заменить японский Toyota Land Cruiser 300». Ведь как и Tank 300, Tank 500 планируют продавать и в России.

3-е место (575,3 тыс.)

«В Россию начали завозить дешевые машины». Российские автомобилисты вернулись на аукционы Японии и начали скупать там машины с пробегом, цены на которые из-за укрепления курса рубля стали весьма привлекательными. Покупателей интересуют автомобили всех категорий, но особенно много заказов на дорогие машины — Toyota Land Cruiser Prado, дорогие микроавтобусы, автомобили стоимостью примерно от 2 млн рублей.

2-е место (605 тыс.)

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«В России начали выпускать новинку — НИВушку». Речь о детском электромобиле с несущей рамой. Дизайн детского одноместного автомобильчика напоминает внешность внедорожника ВАЗ-2121 Нива, а работал над ним известный автомобильный дизайнер Евгений Лобанов. Управлять машинкой могут дети в возрасте от 4 до 8 лет и весом до 35 кг.

1-е место (637,9 тыс.)

«Меняете масло каждые 15 000 км? Вот что будет с мотором». Смысл этого материала — менять масло нужно чаще, чем предписано заводом-изготовителем. А подкрепляется он видео, где мастер-техник Тойоты, известный под именем AMD, рассказывает и показывает, что может случиться с цилиндрами двигателя, масло в котором меняется в установленные регламентом сроки.

Фото: Depositphotos, коллаж «За рулем»