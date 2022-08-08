Меняете масло каждые 15 000 км? Вот что будет с мотором

Как показывает практика, менять масло в современных двигателях нужно чаще, чем предписано.

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Toyota славится своей надежностью, но это может давать некоторым ложное чувство безопасности.

В видео на YouTube-канале The Car Care Nut мастер-техник Toyota, известный под именем AMD, показал, что может случиться с цилиндрами двигателя, масло в котором меняется в сроки, установленные заводом-изготовителем, — 10 000 миль (16 093 км).

Это мотор Toyota Camry 2015 года выпуска с пробегом 180 000 миль (290 тысяч километров). Она принадлежит человеку, который четко выполнял все требования Тойоты по обслуживанию машины.

На пробеге около 120 000 миль (193 тысячи километров) Camry начала подъедать масло. Сначала расход составлял около литра каждые 1000 миль (1609 км), что было терпимо. Однако когда на одометре появилась цифра 150 000 миль (241 401 км), на угар стало уходить 2–3 литра масла на тысячу миль.

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В конце концов, владелец обратился к AMD, который, разобрав двигатель, показал, из-за чего был такой большой расход масла. На стенках двух цилиндров видны следы износа — углубления, которые чувствуются, если провести по ним пальцем. Через них масло и попадало в цилиндры. Виной всему заклинившие маслосъемные кольца на поршнях, которые вышли из строя по причине редкой замены масла.

Чтобы этого не произошло, AMD рекомендует менять масло каждые 5000 миль, или 8000 км, либо каждые шесть месяцев вместо двенадцати.

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Фото, видео: YouTube