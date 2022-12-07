Как «прикуривать» автомобиль? Вот правильная инструкция!

Как выбраться из сугроба — простой способ

Нижеследующая инструкция пригодится не только новичкам, но и бывалым: кто знает, может быть, вы все время делали это неправильно?! Рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Правильная последовательность действий такая:

Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Почему именно так? Что еще нужно знать в связи с этим? Какие моменты вы точно упускаете из виду?

Обо всех нюансах читайте в нашей статье «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.