Как «прикуривать» автомобиль? Вот правильная инструкция!

Нижеследующая инструкция пригодится не только новичкам, но и бывалым: кто знает, может быть, вы все время делали это неправильно?! Рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Правильная последовательность действий такая:
- Соединить «плюс» пускового провода с «плюсом» батареи-донора, а затем — с «плюсом» разряженной батареи.
- Соединить «минус» провода с «минусом» батареи-донора.
- Соединить «минус» провода (с другого конца) с блоком цилиндров двигателя, который нужно завести. Лучше всего подцепиться к рыму для поднятия силового агрегата. Но если доступа к «металлу» нет, соедините «минусы» провода и проблемной АКБ.
- Убедитесь в том, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных частей.
- Попытайтесь запустить мотор. Получилось? Отсоедините сначала «минус» провода от проблемной АКБ, а затем — от батареи-донора. В той же последовательности снимите «плюсы».
- Дайте ожившему автомобилю поработать, не глушите через короткий промежуток времени. Разберитесь, что с АКБ.
- Если машина сразу не завелась, выждите 15–30 минут, чтобы зарядить проблемную АКБ.
Почему именно так? Что еще нужно знать в связи с этим? Какие моменты вы точно упускаете из виду?
Обо всех нюансах читайте в нашей статье «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.
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