Как «прикуривать» автомобиль? Вот правильная инструкция! — журнал За рулем

Как «прикуривать» автомобиль? Вот правильная инструкция!

Кому-то эту процедуру предстоит провести в первый раз, а кто-то считает, что доподлинно знает, как это делается.

Материалы по теме
Как выбраться из сугроба — простой способ

Нижеследующая инструкция пригодится не только новичкам, но и бывалым: кто знает, может быть, вы все время делали это неправильно?! Рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Правильная последовательность действий такая:

  • Соединить «плюс» пускового провода с «плюсом» батареи-донора, а затем — с «плюсом» разряженной батареи.
  • Соединить «минус» провода с «минусом» батареи-донора.
  • Соединить «минус» провода (с другого конца) с блоком цилиндров двигателя, который нужно завести. Лучше всего подцепиться к рыму для поднятия силового агрегата. Но если доступа к «металлу» нет, соедините «минусы» провода и проблемной АКБ.
  • Убедитесь в том, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных частей.
  • Попытайтесь запустить мотор. Получилось? Отсоедините сначала «минус» провода от проблемной АКБ, а затем — от батареи-донора. В той же последовательности снимите «плюсы».
  • Дайте ожившему автомобилю поработать, не глушите через короткий промежуток времени. Разберитесь, что с АКБ.
  • Если машина сразу не завелась, выждите 15–30 минут, чтобы зарядить проблемную АКБ.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Почему именно так? Что еще нужно знать в связи с этим? Какие моменты вы точно упускаете из виду?

Обо всех нюансах читайте в нашей статье «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»
3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров279
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: