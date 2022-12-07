Новый кроссовер Hyundai привезли в Россию

Цена, правда, далеко не маленькая.

Материалы по теме Новый кроссовер Hyundai — первый отзыв

На российском авторынке появилась еще одна новинка — крохотный кроссовер Hyundai Casper. Длина у него 3595 мм. Салон рассчитан на четырех пассажиров, а багажник по размерам явно не предназначен для перевозки каких-либо грузов.

Кроссовер оснащен такими же двигателями, как у хэтчбека Kia Picanto: литровый атмосферник и турбомотор мощностью 76 и 100 л. с. Привод у субкомпактного автомобиля исключительно передний. А вот коробка передач — автоматическая.

Цены на авто варьируются от 1,1 до 2,1 млн рублей.

Продавцы обещают возить этот автомобиль под заказ.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Hyundai