Новый кроссовер Hyundai привезли в Россию

На российском авторынке появилась еще одна новинка — крохотный кроссовер Hyundai Casper. Длина у него 3595 мм. Салон рассчитан на четырех пассажиров, а багажник по размерам явно не предназначен для перевозки каких-либо грузов.
Кроссовер оснащен такими же двигателями, как у хэтчбека Kia Picanto: литровый атмосферник и турбомотор мощностью 76 и 100 л. с. Привод у субкомпактного автомобиля исключительно передний. А вот коробка передач — автоматическая.
Цены на авто варьируются от 1,1 до 2,1 млн рублей.
Продавцы обещают возить этот автомобиль под заказ.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Российская газета
Фото: Hyundai