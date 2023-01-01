Сначала минус, потом плюс — или наоборот? Как «прикурить» безопасно — журнал За рулем

Сначала минус, потом плюс — или наоборот? Как «прикурить» безопасно

Важна ли последовательность, в которой нужно присоединять провода к разрядившемуся аккумулятору в попытке завести уснувший автомобиль?

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Часто ли вы задумывались о том, в каком порядке накидывать «крокодилы» на АКБ автомобиля, который вы пытаетесь оживить? Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин уверен, что разница присутствует, и она — в безопасности.

В числе прочих секретов такого простого, казалось бы, дела, он рассказывает, что если сначала присоединить «минус», а затем случайно выпустить из рук «плюс», подключенной к батарее-донору, то он запросто может упасть на металлическую часть автомобиля. Что будет дальше? Правильно, короткое замыкание!

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Другой неприятный вариант: уже подключенный плюсовой «крокодил» вдруг отцепляется от клеммы — последствия будут те же. Если же сначала соединить «плюсы» двух батарей, то случайное падение «минуса» проблем не создаст. Если, конечно, он точно не приземлится на плюсовую клемму.

Будьте осторожны в изобилующей нюансами зимней эксплуатации машины и читайте наш полный перечень правил «прикуривания».

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Фото: depositphotos.com

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