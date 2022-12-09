«Дайте выговориться»: для ГИБДД издали инструкцию по общению с агрессивными водителями

Для исключения конфликтов сотрудникам ДПС следует быть вежливыми и опрятными.

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Научный центр безопасности дорожного движения МВД России подготовил методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций, с которыми могут столкнуться работники ГИБДД.

Советы разделены на несколько блоков, один из них посвящен «предупреждению и разрешению конфликтов в ситуациях провокационного поведения участников дорожного движения».

В частности, сотрудникам ДПС при общении с агрессивно настроенными людьми следует создать «спокойную деловую атмосферу» и дать им возможность «выговориться».

Во время диалога с автомобилистами инспекторам советуют быть вежливыми, уравновешенными и опрятными.

«Сотрудник полиции обязан иметь опрятный внешний вид и высокий уровень речевой культуры, уверенно держаться и сохранять приветливое выражение лица. При общении с агрессивно настроенными автомобилистами инспектор должен контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации», — подчеркивается в документе.

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Источник: МВД России

Фото: скриншот видео YouTube