Результаты опроса: многие не знают, как довезти елку до дома без штрафа

Недавно «За рулем» рассказывал о правилах транспортировки крупногабаритных грузов.

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Сейчас это актуально в связи с тем, что многие покупают живую ель (ну или сосну), чтобы украсить дом на Новый год. Однако выяснилось, что ознакомиться с этой заметкой успели не все. Мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, знают ли они, как правильно перевозить елку?

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Около 3% из 3543 проголосовавших ответили, что что-то слышали об этих правилах, но в точности не уверены. Только 11% уверенно сказали, что понимают, как довезти ель без возможных претензий со стороны ГИБДД. А около трети (34%) аудитории опроса сказали, что понятия не имеют, как это сделать.

Ну а большинство (52%) считают, что эти правила им знать необязательно, потому что они давно купили себе искусственную ель.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Киров без цензуры/vk.com