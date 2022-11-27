Скоро Новый год: как перевозить елку, чтобы не попасть на штраф?

Наказать могут как за крупногабаритный груз, так и за дерево без документов.

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Если на Новый год вы решили украсить свой дом не искусственной, а живой елью, то нужно знать несколько основных правил, в том числе как правильно эту елку перевозить. Несоблюдение ПДД при перевозке грозит штрафом, предупредила юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.

Наказание, в частности, можно получить, если края елки будут выступать за габариты автомобиля, на ней не будет соответствующего знака, а в темноте — подсветки.

Юрист также посоветовала попросить документы у продавца, чтобы избежать обвинений в незаконной рубке.

Дело в том, что если инспектор ДПС остановит вас с елкой в машине, то на вполне законных основаниях он может потребовать документы. За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев грозит штраф пять тыс. рублей (ст. 8.28 КоАП).

Согласно ПДД п. 23.2., перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения и создания помех для движения на дороге.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: Егор Алеев/ТАСС, Unsplash