Цены на машины в 2023 году: прогноз эксперта

В целом год будет тяжелым для российского рынка автомобилей.

Материалы по теме Как сдержать цены на новые автомобили

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что в течение всего следующего года стоимость авто будет стабильно расти, но для вторичного рынка этот процесс будет зависеть от курса валюты.

По его мнению, цена произведенных в России автомобилей может увеличиться на 5%, тогда как крупные игроки вроде АВТОВАЗа будут стабильно повышать цены в течение года и в итоге поднимут их на 20%.

«Возможно, после Нового года будет какое-то снижение цен на прошлогодние машины. Может быть, будут какие-то скидки на нераспроданные авто 2022 года. Но в целом ценник будет везде расти, будет переписываться», — заявил автоэксперт.

Баканов считает, что лидером в низшем ценовом сегменте останется АВТОВАЗ. Кроме того, будут предложения от китайских марок. Небольшой объем продаж придется на нераспроданные иномарки, такие как Subaru. Останутся ли на рынке Hyundai и Kia, пока не ясно, отметил эксперт.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: 360tv.ru

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС