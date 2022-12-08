Цены на машины в 2023 году: прогноз эксперта — журнал За рулем

Цены на машины в 2023 году: прогноз эксперта

В целом год будет тяжелым для российского рынка автомобилей.

Материалы по теме
Как сдержать цены на новые автомобили

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что в течение всего следующего года стоимость авто будет стабильно расти, но для вторичного рынка этот процесс будет зависеть от курса валюты.

По его мнению, цена произведенных в России автомобилей может увеличиться на 5%, тогда как крупные игроки вроде АВТОВАЗа будут стабильно повышать цены в течение года и в итоге поднимут их на 20%.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

«Возможно, после Нового года будет какое-то снижение цен на прошлогодние машины. Может быть, будут какие-то скидки на нераспроданные авто 2022 года. Но в целом ценник будет везде расти, будет переписываться», — заявил автоэксперт.

Баканов считает, что лидером в низшем ценовом сегменте останется АВТОВАЗ. Кроме того, будут предложения от китайских марок. Небольшой объем продаж придется на нераспроданные иномарки, такие как Subaru. Останутся ли на рынке Hyundai и Kia, пока не ясно, отметил эксперт.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: 360tv.ru

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Наше новое видео
Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров422
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: