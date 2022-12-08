Раскрыта комплектация Lada Vesta NG тольяттинской сборки

В ноябре в Тольятти началась пробная сборка автомобилей Lada Vesta NG, а в начале декабря первые собранные машины начали передавать сотрудникам завода.

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Машины передаются в качестве служебного транспорта — для доводки мелочей, присутствующих на стадии подготовки производства. Источники «За рулем» на заводе говорят, что мелочей может быть довольно много, ведь Веста была довольно импортозависимым автомобилем, и поменять с «реношного» на вазовский стандарт пришлось все, вплоть до крепежа.

А какими будут машины, которые совсем скоро поедут в автосалоны дилеров? Инсайдеры опубликовали комплектацию, которую, как сообщается, будут иметь первые серийные (читай — предназначенные для продажи) Весты, сошедшие с конвейера в Тольятти весной 2023 года.

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По этим данным, комплектация будет довольно простой — то, что называется базовым уровнем: кондиционер, 4 электростеклоподъемника, 2 подголовника на заднем сиденье, кнопка старт/стоп, электронный ключ, штампованные диски колес.

Сообщается также, что у машин будут черные неокрашенные зеркала. В салоне не будет ММС, глянцевой отделки, очечника, кожаной оплетки руля. Само рулевое колесо будет иметь кнопки на правой спице, а на левой будет заглушка. Также заглушки предусмотрены на пустующие места над климат-контролем.

Источник пишет, что машины будут комплектоваться 90-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП. Отметим, что все данные носят неофициальный и предварительный характер, но вот в плане силового агрегата ситуация в ближайшее время едва ли поменяется.

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Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: АВТОВАЗ