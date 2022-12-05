Началась сборка новой Весты NG - на машинах уже можно поездить

Сотрудники завода будут использовать предсерийные автомобили в качестве служебных, попутно участвуя в «корректирующих мероприятиях».

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Производство обновленной Весты в Тольятти (вместо Ижевска) постепенно становится реальностью. Как «За рулем» писал ранее, в октябре на тольяттинском конвейере приступили к сборке первых образцов, а в ноябре АВТОВАЗ официально подтвердил начало тестовой сборки. Доселе тестовые машины либо отправлялись на лабораторные тесты, либо оставались в производстве для обучения персонала.

Теперь к ним добавилась новая категория предсерийных машин: источник сообщает, что часть изготовленных машин будет направлена на эксплуатационные испытания в подразделения завода.

Практика служебных авто из разряда перспективных моделей существовала на заводе до прихода Renault Group: на предсерийных машинах ездят сотрудники, заполняя бортовой журнал, записи которого впоследствии используются для доработки конструкции и исправления недостатков сборки.

Серийная сборка в Тольятти должна начаться весной 2023 года, а пока дилеры распродают остатки «ижевских» машин.

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Источник: ВКонтакте / Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ