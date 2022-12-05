Началась сборка новой Весты NG — на машинах уже можно поездить — журнал За рулем

Началась сборка новой Весты NG - на машинах уже можно поездить

Сотрудники завода будут использовать предсерийные автомобили в качестве служебных, попутно участвуя в «корректирующих мероприятиях».

Материалы по теме
Всего 50 экземпляров: появилась ограниченная серия УАЗ

Производство обновленной Весты в Тольятти (вместо Ижевска) постепенно становится реальностью. Как «За рулем» писал ранее, в октябре на тольяттинском конвейере приступили к сборке первых образцов, а в ноябре АВТОВАЗ официально подтвердил начало тестовой сборки. Доселе тестовые машины либо отправлялись на лабораторные тесты, либо оставались в производстве для обучения персонала.

Теперь к ним добавилась новая категория предсерийных машин: источник сообщает, что часть изготовленных машин будет направлена на эксплуатационные испытания в подразделения завода.

Практика служебных авто из разряда перспективных моделей существовала на заводе до прихода Renault Group: на предсерийных машинах ездят сотрудники, заполняя бортовой журнал, записи которого впоследствии используются для доработки конструкции и исправления недостатков сборки.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Серийная сборка в Тольятти должна начаться весной 2023 года, а пока дилеры распродают остатки «ижевских» машин.

Началась сборка новой Весты NG — на машинах уже можно поездить

  • Новая Веста — один из номинантов Гран-при «За рулем» — 2022. Проголосовать (и стать участником розыгрыша автомобилей) можно по этой ссылке.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: ВКонтакте / Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео
4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера
Geely Tugella: ты только посмотри!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров118
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: