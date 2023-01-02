Сосед отказывается дать «прикурить»! Какого черта?

Вроде бы простейшая процедура, а многие идут на нее с большой опаской. Разбираемся, почему так и правы ли они.

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Бывало такое — просите у соседа «прикурить» проводами аккумулятор, а он вам отказывает?

Эксперт «За рулем» Максим Колодочкин говорит, что дело не в жадности соседа — он просто опасается за свою машину. И у него на это есть как минимум две причины:

Современные автомобили — гораздо более сложные устройства, чем те, что были 30–40 лет назад. Историй о том, как из-за скачков напряжения у машины-донора выходила из строя штатная электроника, предостаточно. Насколько они применимы в каждом конкретном случае — сложный вопрос. Но сосед не хочет рисковать. Вы говорите соседу: можно прикурить безопасно, если отсоединить от машины-донора бортовую клемму. Сосед может отказать и в этом случае: он слышал, что многие современные автомобили плохо переносят даже кратковременное отключение АКБ в полевых условиях.

Так как же все-таки все сделать правильно? Читайте нашу статью «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.

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Фото: depositphotos.com