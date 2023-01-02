Сосед отказывается дать «прикурить»! Какого черта? — журнал За рулем

Сосед отказывается дать «прикурить»! Какого черта?

Вроде бы простейшая процедура, а многие идут на нее с большой опаской. Разбираемся, почему так и правы ли они.

Материалы по теме
Как сдержать цены на новые автомобили

Бывало такое — просите у соседа «прикурить» проводами аккумулятор, а он вам отказывает?

Эксперт «За рулем» Максим Колодочкин говорит, что дело не в жадности соседа — он просто опасается за свою машину. И у него на это есть как минимум две причины:

  1. Современные автомобили — гораздо более сложные устройства, чем те, что были 30–40 лет назад. Историй о том, как из-за скачков напряжения у машины-донора выходила из строя штатная электроника, предостаточно. Насколько они применимы в каждом конкретном случае — сложный вопрос. Но сосед не хочет рисковать.
  2. Вы говорите соседу: можно прикурить безопасно, если отсоединить от машины-донора бортовую клемму. Сосед может отказать и в этом случае: он слышал, что многие современные автомобили плохо переносят даже кратковременное отключение АКБ в полевых условиях.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Так как же все-таки все сделать правильно? Читайте нашу статью «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Эти автомарки пришли в Россию в 2022-м. Будем брать?
Москвич 3, другая Гранта, необычные Лады: топ-3 видео «За рулем» 2022 года
Параллельный импорт работает: тестируем Ford Bronco

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров1975
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: