В деле «гаишника с золотым унитазом» появилось 119 новых эпизодов взяток — журнал За рулем

В деле «гаишника с золотым унитазом» появилось 119 новых эпизодов взяток

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, как продвигается расследование.

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В ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его соучастников установили 119 новых эпизодов получения взяток.

Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, против фигурантов возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток.

Начальник управления ГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны летом 2021 года по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

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Во время обысков следователей поразило роскошное убранство дома Сафонова, отделанного изнутри золотом. Позолоченные раковина и унитаз нашлись в ванной, за что бывшего главу ставропольского ГИБДД стали называть «гаишником с золотым унитазом».

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РИА Новости

Фото: Елена Березина/ТАСС

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