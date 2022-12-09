Экспресс-тесты на наркотики: известно, почему их до сих пор не внедрили

В ГИБДД положительно относятся к идее внедрения экспресс-тестирования на наличие наркотического опьянения, которое можно провести прямо на дороге. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
Однако в России при внедрении такого механизма столкнулись с рядом проблем. Даже законодательную основу под это установить сложно. Наркотическое опьянение гораздо труднее диагностировать, чем алкогольное, а получить его результат даже в медорганизации быстро не получится.
Сам механизм наркотического опьянения сложнее, много нюансов. Это одна из причин, почему экспресс-тестирование еще не реализовано в нашей стране.
Что касается экспресс-тестирования, то оно еще не дает основания для привлечения к ответственности, но позволяет присмотреться к человеку повнимательнее. И уже в лабораторных условиях вынести окончательное решение.
Существуют даже тесты, которые показывают, является ли человек хроническим наркоманом. В нашей стране такое оборудование тоже есть — это хроматографы. Но это очень дорогостоящее оборудование, и мало его просто купить, нужно еще обучить людей им пользоваться, нужна специальная подготовка.
В этом плане экспресс-тест дает возможность уже на дороге выявить подозрительных водителей и направить их на дальнейшее обследование.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: радио «Комсомольская правда»
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