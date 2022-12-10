Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу — журнал За рулем

Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

Пробег этого Lamborghini LM002 — менее 9 тысяч километров!

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Популярность внедорожников и кроссоверов заставила производителей премиум-класса, таких как Rolls-Royce, Bentley и Ferrari, выйти в этот сегмент. Однако задолго до этого, еще в 1981 году, внедорожник появился у Lamborghini.

Автомобиль получил название LM001 и был построен на базе внедорожника Cheetah, разработанном Lamborghini в конце 1970-х годов в надежде продать его армии США. Военных машина не заинтересовала, поэтому из военного автомобиля сделали гражданский и представили его на Женевском автосалоне 1981 года. Но концепт в серию не пошел.

Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

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Позже, в 1986 году, на автосалоне в Брюсселе был представлен LM002. Внедорожник вызвал большой интерес и пошел в серию. Сегодня проходит аукцион, на котором продается один из них. Ожидается, что итоговая цена машины составит от 200 000 до 250 000 долларов (12,5–15,5 млн рублей).

Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

Этот LM002 имеет номер шасси 279 и был построен в июне 1991 года. Он был куплен нынешним продавцом в начале 2014 года, и за это время проехал всего 56 км. То есть, на его одометре лишь 8 931 км.

Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

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В нынешний оттенок красного цвета автомобиль был перекрашен в 2014 году, а в марте 2020 года были заменены сцепление и маховик.

Салон обит кожей цвета слоновой кости, а на полу лежат коричневые ковры, которые, несмотря на возраст автомобиля, находятся в хорошем состоянии.

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Фото: RM Sotheby’s

Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

Пробег этого Lamborghini LM002 — менее 9 тысяч километров!

Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу — фото 1376697Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу — фото 1376696Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу — фото 1376698Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу
Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

Пробег этого Lamborghini LM002 — менее 9 тысяч километров!

Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу — фото 1376698Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу — фото 1376696Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу — фото 1376697Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу
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