Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

Пробег этого Lamborghini LM002 — менее 9 тысяч километров!

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Популярность внедорожников и кроссоверов заставила производителей премиум-класса, таких как Rolls-Royce, Bentley и Ferrari, выйти в этот сегмент. Однако задолго до этого, еще в 1981 году, внедорожник появился у Lamborghini.

Автомобиль получил название LM001 и был построен на базе внедорожника Cheetah, разработанном Lamborghini в конце 1970-х годов в надежде продать его армии США. Военных машина не заинтересовала, поэтому из военного автомобиля сделали гражданский и представили его на Женевском автосалоне 1981 года. Но концепт в серию не пошел.

Позже, в 1986 году, на автосалоне в Брюсселе был представлен LM002. Внедорожник вызвал большой интерес и пошел в серию. Сегодня проходит аукцион, на котором продается один из них. Ожидается, что итоговая цена машины составит от 200 000 до 250 000 долларов (12,5–15,5 млн рублей).

Этот LM002 имеет номер шасси 279 и был построен в июне 1991 года. Он был куплен нынешним продавцом в начале 2014 года, и за это время проехал всего 56 км. То есть, на его одометре лишь 8 931 км.

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В нынешний оттенок красного цвета автомобиль был перекрашен в 2014 году, а в марте 2020 года были заменены сцепление и маховик.

Салон обит кожей цвета слоновой кости, а на полу лежат коричневые ковры, которые, несмотря на возраст автомобиля, находятся в хорошем состоянии.

Фото: RM Sotheby’s