Даю соседу «прикурить» — надо ли запускать свой двигатель? — журнал За рулем

Даю соседу «прикурить» — надо ли запускать свой двигатель?

Вероятно, вы думаете, что знаете правильный ответ. Не спешите!

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Существует распространенное мнение о том, что, запараллелив батареи при запуске «замерзшего» автомобиля, стоит немного погонять двигатель машины-донора, чтобы подзарядить таким образом обе АКБ, а уже после этого, заглушив мотор, пытаться пробовать запустить чужой.

Однако эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин указывает на один нюанс. Осторожные люди не запускают автомобиль-донора, потому что при серьезной неисправности в разряженной батарее (короткое замыкание в банках и т.п.), генератор-донор может отреагировать на это не лучшим образом. Нормально дать прикурить можно и при неработающем движке!

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А как вообще все сделать правильно в этой ситуации? Читайте нашу статью «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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