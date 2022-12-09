Существует распространенное мнение о том, что, запараллелив батареи при запуске «замерзшего» автомобиля, стоит немного погонять двигатель машины-донора, чтобы подзарядить таким образом обе АКБ, а уже после этого, заглушив мотор, пытаться пробовать запустить чужой.
Однако эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин указывает на один нюанс. Осторожные люди не запускают автомобиль-донора, потому что при серьезной неисправности в разряженной батарее (короткое замыкание в банках и т.п.), генератор-донор может отреагировать на это не лучшим образом. Нормально дать прикурить можно и при неработающем движке!
А как вообще все сделать правильно в этой ситуации? Читайте нашу статью «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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