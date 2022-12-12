У Юрия Лозы теперь не клеится со штрафами (за парковку)

Эпатажный музыкант поделился очередными наблюдениями: никакой логики он не нашел, получив штраф в 5 тысяч рублей.

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Юрий Лоза написал на своей страничке ВКонтакте, что получил штраф в 5 тысяч рублей за то, что он на полчаса припарковался возле больницы.

«На предъявленных фотках видно, что столбы впереди стоят голые. Именно это и натолкнуло меня на мысль, что тут можно стоять бесплатно, а иначе я бы заплатил».

Музыкант задумался, должны ли на столбах, стоящих вдоль дороги, висеть таблички с указанием номера стоянки или это необязательно?

А второй резонный вопрос — о несоответствии штрафов тяжести нарушения.

«Почему у нас за превышение скорости, опасное для людей, штрафуют на 500 рублей (Ред.: речь о превышении на 20–40 км/ч), да ещё и с половинной скидкой, а за „короткую остановку лупят в десять раз больше? Где логика?“

В комментариях ему, среди прочего, написали, что, возможно, не везде стоит искать логику.

Источник: Юрий Лоза/ВКонтакте



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

