У Юрия Лозы теперь не клеится со штрафами (за парковку)

Юрий Лоза написал на своей страничке ВКонтакте, что получил штраф в 5 тысяч рублей за то, что он на полчаса припарковался возле больницы.
«На предъявленных фотках видно, что столбы впереди стоят голые. Именно это и натолкнуло меня на мысль, что тут можно стоять бесплатно, а иначе я бы заплатил».
Музыкант задумался, должны ли на столбах, стоящих вдоль дороги, висеть таблички с указанием номера стоянки или это необязательно?
А второй резонный вопрос — о несоответствии штрафов тяжести нарушения.
«Почему у нас за превышение скорости, опасное для людей, штрафуют на 500 рублей (Ред.: речь о превышении на 20–40 км/ч), да ещё и с половинной скидкой, а за „короткую остановку лупят в десять раз больше? Где логика?“
В комментариях ему, среди прочего, написали, что, возможно, не везде стоит искать логику.
- Водителей избавят от «рваных» режимов на региональных дорогах.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Источник: Юрий Лоза/ВКонтакте
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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