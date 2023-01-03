Почему субмарины всегда только черные?

Ведь могли бы быть, например, темно-синими, чтобы больше соответствовать цвету морской воды...

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Если мы и живем в подводной лодке, то она, вопреки битлам, не желтая, а самая что ни на есть черная. Других просто не бывает. Ну а если серьезно, то в музыке, воображении или прекрасном мире будущего подводные лодки могут быть любого цвета, а вот современная военная техника должна быть черной — как минимум по двум причинам.

Эволюция за миллион лет привела китов и акул к темным, почти черным тонам (только брюхо осталось светлым), потому что так они менее заметны в воде: черный, как мы помним, полностью поглощает свет. И это первая причина, почему черный цвет имеют корпуса субмарин: отражая минимум света, подлодка остается почти незаметной на спутниковых снимках потенциального противника.

А вторая причина — в безэховых плитках, которыми покрыт корпус подводной лодки. Эти плитки полые внутри, они изолируют шумы внутри корпуса, а также поглощают и искажают сигналы активных гидролокаторов. Делаются такие плитки из резины — потому и черные.

Бывают, конечно, и исключения: например, темно-зеленые субмарины, маскирующиеся под морское дно, покрытое водорослями. Но это не стратегические лодки, выполняющие лишь функции патрулирования. Конструкция у них упрощенная: в частности, в покрытии корпуса нет дорогих безэховых плиток.

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Источник: ixbt.com

Фото: Unsplash